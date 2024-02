Les playoffs débutent samedi, Roulers grand favori à sa propre succession

Après une phase régulière qui aura été intense jusque dans les derniers instants, les playoffs de la Lotto Volley League, le championnat masculin de volley-ball, débutent samedi. Des playoffs que les six participants entament avec plus ou moins de points en fonction de leur classement final lors de la compétition régulière. Ainsi, Roulers, commencera avec 5 points, Maaseik 4, Alost 3, Menin 2, Louvain 1 et Waremme 0.