Les Polonais de Jastrzebski Wegiel premiers finalistes

L'autre finaliste sera connu jeudi après la seconde demi-finale retour entre les formations italiennes de Civitanova qui accueillera Trentino. L'équipe du Haut-Adige s'est imposée à domicile au match aller 3-1 (25-17, 16-25, 25-18, 25-23).

Trentino a remporté la Ligue des Champions trois années de suite (2009, 2010 et 2011) et a disputé et perdu les finales 2016, 2021 et 2022.

Civitanova compte deux Ligues des Champions à son palmarès en 2002 et 2019.