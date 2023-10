Les Red Dragons battent la Chine, pays hôte, dans leur 2e match

La Belgique (FIVB 22) a battu la Chine (FIVB 29), pays hôte, 3 sets à 1 dans son deuxième match du tournoi de qualification olympique de volley chez les messieurs, dimanche, à Xi'an, dans le groupe C. Les sets se sont achevés 25-18, 22-25, 25-19 et 25-17.

La Pologne et le Canada mènent le groupe avec 5 points. La Belgique et les Pays-Bas suivent avec 4 points, devant l'Argentine et la Bulgarie (3). La Chine et le Mexique ferment la marche avec 0 point.

Les Red Dragons affronteront, la semaine prochaine, les Pays-Bas (FIVB 10) mardi, l'Argentine (FIVB 6) mercredi, le Mexique (FIVB 21) vendredi, le Canada (FIVB 13) samedi et la Bulgarie (FIVB 30) dimanche.

Deux autres tournois qualificatifs se jouent au même moment, à Rio de Janeiro (Brésil) et à Tokyo (Japon). Les deux premiers des trois groupes seront qualifiés pour les JO et rejoindront la France, qualifiée automatiquement en tant que pays hôte. Les cinq derniers tickets seront distribués sur base du classement mondial au 17 juin 2024 avec l'obligation d'avoir une représentation de chaque continent au rendez-vous parisien.