Les Red Dragons écartent la Croatie et se qualifient pour les demi-finales

Une victoire dans ce tournoi offre une qualification directe pour les Red Dragons à la Ligue des Nations l'année prochaine. L'autre possibilité de se qualifier pour cette Ligue des Nations est d'améliorer le classement mondial (16e actuellement).

Emanuele Zanini a repris en majorité le groupe qui a terminé 5e de la ligue européenne début juin. Robin Blondeel, futur papa, n'a pas fait le voyage. Il est remplacé par Robbe Ponseele. Mauro Lips prend lui la place de Jasper Verhamme, pas encore remis de sa blessure à la cheville. Stijn D'Hulst et Sam Deroo sont au repos et Matthijs Desmet, en revalidation, n'est pas de la partie non plus.