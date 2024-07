Les Red Dragons face à la Croatie jeudi en ouverture en Chine

Le noyau rependre en majorité les joueurs ayant disputé la Golden League européenne au début du mois où la Belgique, 5e, a manqué de peu le Final Four. Robin Blondeel, futur papa, n'a pas fait le voyage. Il est remplacé par Robbe Ponseele. Mauro Lips prend lui la place de Jasper Verhamme, pas encore remis de sa blessure à la cheville.

Stijn D'Hulst et Sam Deroo sont au repos et Matthijs Desmet, en revalidation, n'est pas de la partie non plus.