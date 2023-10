Les Red Dragons retrouvent le chemin de la victoire avec un large succès contre le Mexique

Le Mexique, 25e nation mondiale, n'a pas fait le poids face aux Red Dragons (FIVB 17). Ceux-ci n'ont jamais été menacés par leurs adversaires du jour et se sont imposés 25-18, 25-21, 25-17. Ferre Reggers a une nouvelle fois accumulé le plus de points côté belge avec 19 unités. Le capitaine Sam Derro l'a suivi avec 13 points, et Mathijs Desmet en a inscrit 11. Wout D'Heer (7), Pieter Coolman (6) et Stijn D'Hulst (2) ont complété la feuille de statistiques.

La Belgique a bousculé les grandes nations du basket, en s'inclinant 3-2 contre la Pologne (FIVB 1) et l'Argentine (FIVB 6), mais elle pointe provisoirement à la 3e place avec 11 points en 5 matches alors que certains de ses concurrents doivent encore jouer. Le Canada domine avec 12 points en 5 matches, devant la Pologne (10 points en 4 matches). Derrière la Belgique se trouvent l'Argentine (8 points en 4 matches) puis la Bulgarie (6 points), les Pays-Bas (4 points), la Chine (3 points) et le Mexique (0 point).