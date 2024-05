Les Red Dragons s'inclinent face à la Croatie en ouverture de l'European Golden League

Seppe Rotty et Robbe Van de Velde ont été les meilleurs marqueurs de la partie avec 15 points chacun. Ferre Reggers a ajouté 13 unités au compte des hommes d'Emanuele Zanini. Filip Sestan (14 points) s'est montré le plus prolifique du côté croate.

Il reste cinq matchs aux Red Dragons pour redresser la barre, et tenter d'accrocher le Final Four. Ils rencontreront la Finlande (FIVB 25), sur son terrain, dimanche à 16h00, avant de revenir en Belgique pour y disputer deux matchs le week-end prochain. À Beveren, ils recevront l'Azerbaïdjan (FIVB 76) vendredi 24 mai à 17h30, et la Macédoine du Nord (FIVB 40) le dimanche 26 mai à 15h00. Les deux dernières rencontres se dérouleront en Pologne, contre le Portugal (FIVB 22) le samedi 1er juin à 20h00 et contre l'Ukraine (FIVB 16) le dimanche 2 juin à 20h00.