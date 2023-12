Les Red Lions battent l'Inde 7-2 en tournoi de préparation à Valence

Les champions olympiques, N.2 mondiaux, ont mené 3-0 après le premier quart-temps et 5-2 au repos, ajoutant encore 2 réalisations en seconde période. Alexander Hendrickx, Thibeau Stockbroekx et Tom Boon ont tous trois signé un doublé, après un but d'ouverture de Cédric Charlier.

Les vice-champions du monde joueront encore lundi contre la France (FIH-9), mercredi face à l'Espagne (FIH-8) et jeudi contre l'Allemagne (FIH-5). Vendredi, le pays hôte avait pris la mesure 1-0 de l'Inde, tandis que samedi matin la France a partagé 1-1 avec les champions du monde allemands.