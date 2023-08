Les Red Lions clôturent la phase de poules par un succès sur l'Autriche

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir Alexander Hendrickx convertir un PC (5e), signant son 4e but du tournoi, et ouvrir le score pour la Belgique saluant la 150e caps de Victor Wegnez. Hendrickx, pour sa 5e réalisation, ajoutait un 2e but (sur le 3e PC des Red Lions) à la 15e (2-0).

Nelson Onana (25e) triplait la mise avant que l'Autriche n'inscrive son premier but du tournoi une minute plus tard (3-1) sur un envoi de Fülöp Losonci contré par Arno Van Dessel lobant Loïc Van Doren qui avait pris la place de Vincent Van Assch pour cette rencontre.