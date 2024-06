Les Red Lions clôturent leur session anversoise par un partage 4-4 avec l'Australie

Aux shoot-outs, Gauthier Boccard, Victor Wegnez et De Kerpel ont réussi leurs essais, Vanasch a arrêté trois tentatives adverses.

Dans un dernier quart décisif, Sharp pensait avoir signé le but de la victoire australienne d'un revers anodin trompant Vincent Vanasch (51e), mais Van Aubel a méritoirement fixé le score à 4-4 à deux minutes du terme (58e).

Les Red Lions présentent un bilan anversois sur les deux blocs de 4 victoires (Australie, Inde et l'Espagne à deux reprises), 2 partages avec l'Inde et l'Australie, avec 2 points de bonus, et de 2 défaites devant l'Irlande.

A quatre journées de la fin de la compétition, les champions olympiques, toujours 5es, totalisent 19 points. Les Lions clôtureront la compétition du 23 au 30 juin, à Utrecht, aux Pays-Bas, avec des doubles confrontations face aux Néerlandais, N.1 mondiaux et leaders de Pro League, et à la Grande-Bretagne.