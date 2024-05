Les Red Lions débutent leur bloc de 8 matchs à Anvers par une défaite 1-2 devant l'Irlande

Privés d'Arthur Van Doren, Arthur De Sloover et Thibeau Stockbroekx, laissés au repos après leur récente élimination en demi-finales des playoffs néerlandais, les champions olympiques en titre ont été menés 0-2 au repos. Peu inspirés et cruellement en manque de connexions, les hommes de Michel van den Heuvel ont encaissés 2 buts des oeuvres de Matthew Nelson (11e), d'une déviation, et Lee Cole, sur stroke (20e). La Belgique a de plus perdu Tom Boon dans le 3e quart-temps, blessé au visage. Ce n'est qu'en fin de rencontre que les Lions ont réduit l'écart à la suite d'un centre de Guillermo Hainaut, dévié dans son propre but par Luke Madeley (55e).

Avec 3 points en 5 matchs, les Red Lions restent 8e au classement sur 9 équipes, devant les Irlandais qui marquent leurs premiers points, mais avec une moins bonne différence de buts.