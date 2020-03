Les Red Lions défendront leur titre au Wagener Stadion d'Amstelveen

(Belga) La fédération européenne de hockey (EHF) a confirmé jeudi que les prochains championnats d'Europe de 2021 auront bien lieu au Wagener Stadion d'Amstelveen et aux dates prévues, du 20 au 29 août. L'instance laisse toutefois planer un doute quant au calendrier exact de l'événement vu la possible reprogrammation des JO de Tokyo durant l'été 2021.

Les Red Lions, N.1 mondiaux et tenants du titre après leur succès l'été dernier à Anvers, seront opposés à l'Espagne (FIH-9), vice-champion, les Pays-Bas (FIH-3), l'Angleterre (FIH-7), la France (FIH-12), l'Allemagne (FIH-6), la Russie (FIH-22) et le Pays de Galles (FIH-18). Les poules seront formées suivant le classement mondial de chaque nation au moment de la programmation des matchs, soit vraisemblablement début 2021. Dans le tournoi féminin, les Red Panthers, 11e à la FIH et 6e du dernier Euro de Wilrijk, défieront les Néerlandaises, championnes en titre et N.1 mondiales, l'Allemagne (FIH-4), l'Angleterre (FIH-5), l'Espagne (FIH-7), l'Irlande (FIH-8), l'Italie (FIH-17) et l'Écosse (FIH-22). Par ailleurs et plus tôt dans la semaine, l'EHF avait suspendu en raison de la crise du coronavirus les championnats d'Europe de moins de 18 ans, auxquels la Belgique devait prendre part avec ses équipes garçons et filles, du 12 au 18 juillet, à Kazan (Rus). La fédération européenne analysera début avril les différentes options permettant d'organiser ou non cette compétition. (Belga)