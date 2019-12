Les Red Lions ouvriront leur tournoi olympique face aux Pays-Bas le 25 juillet

(Belga) La Belgique ouvrira son tournoi olympique de hockey masculin face aux Pays-Bas, 3e nation mondiale, le samedi 25 juillet (11h45 locale) à Tokyo, un peu moins d'une heure après la fin du match d'ouverture opposant le Japon (FIH-15) à l'Australie (FIH-1), a annoncé la FIH, la fédération internationale de hockey, mardi à 7 mois des JO japonais.

Versés dans le groupe B, les Red Lions, champions du monde et d'Europe en titre, 2e au classement mondial, affronteront ensuite l'Allemagne (FIH-6), le lundi 27 juillet, l'Afrique du Sud (FIH-14) le lendemain mardi 28 juillet, le Canada (FIH-10) le jeudi 30 juillet et clôtureront la phase de poules contre la Grande-Bretagne (FIH-7) le vendredi 31 juillet. Les 12 pays qualifiés ont été répartis dans deux poules dont les quatre premiers se qualifient pour les quarts de finale, programmées le dimanche 2 août. Les demi-finales se disputeront le mardi 4 août et les médailles (3e place et finale) seront distribuées le jeudi 6 août, un jour avant les finales féminines. Toutes les rencontres se joueront au tout nouveau Oi Hockey Stadium de Tokyo. (Belga)