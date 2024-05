Les Red Lions partagent 2-2 avec l'Inde, empochant le point de bonus aux shoot-outs

Lors d'une partie spectaculaire et très rythmée, avec beaucoup d'occasions de part et d'autre, l'Inde a ouvert le score via Araijeet Singh dans le 1er quart-temps (11e). Les hommes de Michel van den Heuvel ont égalisé et pris l'avance sur deux rebonds de penalty-corner (pc). Le premier grâce au capitaine Felix Denayer, juste avant le repos (30e), et le 2e via Florent Van Aubel (50e). Sans leur gardien et avec 11 joueurs de champ, l'équipe de Craig Fulton, l'ancien T2 de la Belgique, s'est octroyé le droit de disputer les shoot-outs en égalisant à 3 minutes du terme par Sukhjeet Singh (57e). Aux duels face à face avec le gardien adverse, les Belges l'ont emporté 3-1, avec des shoot-outs réussis de Gauthier Boccard Florent Van Aubel et William Guislain, Vincent Vanasch stoppant 3 essais indiens.

La Belgique, qui jouera son match retour face à l'Irlande dimanche (16h15), totalise désormais 8 points en 7 matchs et grimpe à la 6e place au classement. Mercredi, elle s'était inclinée 1-2 devant les Irlandais dans leur match d'ouverture du 1er bloc de 4 matchs à Anvers.