Les Red Lions prennent leur revanche sur l'Argentine et décrochent leurs 1ers points

Les Red Lions ont pris leur revanche sur l'Argentine en battant cette équipe 4-3 dans leur troisième match de Hockey Pro League, seconde confrontation contre la 7e nation mondiale, samedi à Santiago del Estero, en Argentine. Les 'los Leones' avaient pris le meilleur 4-1 mercredi sur la jeune équipe belge, qui grâce à ce succès débloque son compteur et décrochent ses premiers 3 points de la compétition.

Tommy Willems a ouvert le score sur penalty stroke (9e) à la suite du 1er pc belge. Avec beaucoup d'énergie, les jeunes Lions ont doublé leur avance sur une phase conclue par un tir de Roman Duvekot (19e). Réduite à 10 à la suite d'une 'sévère' carte jaune infligée à Guillaume Hellin pour un geste involontaire, la Belgique a encaissé un but à une seconde du repos sur le 3e pc argentin, transformé par Tomas Domene (30e). De retour sur le terrain, Hellin s'est fait justice en bénéficiant d'un goal contre son camp de Della Tore en début de seconde mi-temps (36e). Dans le 4e et dernier quart-temps, Thibeau Stockbroekx a porté l'avance à 4-1 (47e), avant que Maico Casella (47e) et Domene sur un dernier pc (58e), ne relancent le suspense en fin de match.

La Belgique (FIH-2) terminera son mini-tournoi en Argentine dimanche face à l'Allemagne (FIH-4), contre laquelle elle s'était inclinée 0-2 jeudi. Dans leur premier duel, Allemands et Argentins se sont quant à eux quittés dos à dos vendredi (1-1), le pays hôte décrochant le point de bonus 3-1 aux shoot-outs.