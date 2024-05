Les Red Lions remettent les pendules à l'heure en battant l'Australie 5-1 à Anvers

Avec le retour d'Arthur Van Doren, les champions olympiques ont pris les commandes de la rencontre sur une reprise d'un centre de Felix Denayer (8e). Lachlan Sharp a égalisé d'un tir de revers en fin de 1er quart-temps (15e). Sur stroke, à la suite d'un pc de Loïck Luypaert stoppé fautivement sur la ligne, Alexander Hendrickx a redonné l'avance pour la Belgique (18e). Juste avant de rejoindre les vestiaires, Denayer a accentué l'écart d'un smash de revers (29e). Après le repos, Nelson Onana a conclu une belle construction pour faire 4-1 (36e) et Thibeau Stockbroekx a fixé le score à 5-1 dans le 4e et dernier quart (48e).

Piqués au vif et redescendus à la 4e place mondiale après leurs deux défaites la semaine dernière contre l'Irlande (1-2 et 1-4) dans le premier bloc anversois de 4 matchs, les hommes de Michel van den Heuvel ont montré un tout autre visage mercredi face aux N.2 mondiaux.

Au classement, après 9 matchs joués, la Belgique pointe à la 5e place avec 11 points. Elle concède néanmoins 9 unités à ses opposants du jour, 4es, qui ont disputé autant de rencontres (20 points en 9 matchs).

La Belgique poursuivra cette deuxième "fenêtre anversoise" de Pro League jeudi et samedi contre l'Espagne, et dimanche avec le match 'retour' face aux Océaniens. Les Lions clôtureront la compétition du 23 au 30 juin, à Utrecht, aux Pays-Bas, face au pays hôte et à la Grande-Bretagne.