Un nouveau titre: les Red Lions remportent la Hockey Pro League

Les Red Lions ont été déclarés vainqueurs de la deuxième édition de la Hockey Pro League. La Fédération internationale de hockey (FIH) l'a annoncé vendredi.

En raison de la pandémie de coronavirus, certains matchs ont été annulés et ne pourront se jouer. Après la journée de dimanche, il ne restera ainsi que la double confrontation entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande les 26 et 27 juin au programme. Par conséquent, les Red Lions, leaders du classement, sont déclarés vainqueurs. Ils disputeront leur dernier match dimanche contre les Pays-Bas à 16h30.

Un peu plus tôt (14h00), toujours à Anvers, les Pays-Bas, victorieux du tournoi féminin, joueront leur dernier match contre les Red Panthers.

"La Belgique chez les messieurs et les Pays-Bas chez les dames seront couronnés champions dimanche. Les trophées de vainqueurs, cependant, ne leur seront remis qu'après les tout derniers matchs de la ligue", a indiqué la FIH.

"Bien sûr, il est vraiment dommage qu'il s'avère impossible de jouer tous les matchs initialement prévus", a expliqué Thierry Weil, CEO de la FIH. "Cependant, environ deux tiers des matchs auront été joués, ce qui, franchement, dans ces circonstances extraordinaires dues à la pandémie, est une réussite remarquable. Cela n'aurait pas été possible sans l'immense engagement et le dévouement de toutes les associations nationales et de tous les athlètes participants. Au nom de la FIH, je tiens à leur adresser nos plus sincères remerciements et notre reconnaissance. Nous attendons avec impatience la prochaine édition qui débutera dès le mois d'octobre".

Les Red Lions trônent en tête du tournoi masculin avec 82,05 pour-cent des points pris, après 9 victoires, 3 partages (2 victoires aux shoot-outs) et une défaite. Ils devancent l'Allemagne (63-33 pour-cent) et l'Inde (62,5 pour-cent). Les Pays-Bas sont cinquièmes.

Les Belges décrochent un troisième trophée avec le titre mondial en 2018 et le titre européen en 2019. En 2019, ils s'étaient inclinés en finale de la première édition face à l'Australie.

Chez les dames, les Pays-Bas s'imposent avec 87,88 pour-cent. Les Red Panthers sont septièmes (39,39 pour-cent).