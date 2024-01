Les Red Lions remportent le TQO de Valence avec un succès sur l'Espagne en finale (3-2)

Sans Arno Van Dessel, malade, et Vincent Vanasch laissé au repos dans les buts au profit de Loic Van Doren, les champions olympiques se sont créés les principales occasions en 1re mi-temps, concrétisant l'une d'elles sur suite de leur 1er pc, via Tom Boon (21e). L'attaquant du Léopold a ainsi confirmé son statut de meilleur buteur du tournoi avec 7 réalisations. L'Espagne a repris espoir dans le 3e quart sur un tir de revers de Xavier Gispert surprenant le gardien belge entre les guêtres (38e). La Belgique a repris la main en fin de partie, Florent Van Aubel redonnant l'avance en déviant un tir d'Arthur De Sloover (58e), mais 15 secondes plus tard Pepe Cunill a rétabli l'égalité (58e). C'est finalement Nelson Onana sur rebond en smash du 4e pc belge qui a procuré la victoire finale à la Belgique.

Les vice-champions du monde sont restés sur 5 succès consécutifs dans ce tournoi qualificatif olympique après le 7-0 sur le Japon (FIH-16), le 4-2 face à l'Irlande (FIH-12) et un 12-0 contre l'Ukraine (FIH-30) en phase de poules, avant la victoire 4-0 en demi-finale sur la Corée du Sud (10), qualificative pour Paris-2024.