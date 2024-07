Les Red Lions remportent leur premier match du groupe B en battant l'Irlande

Les Red Lions, N.3 mondiaux, ont remporté leur premier match des éliminatoires du groupe B aux Jeux Olympiques 2024 de Paris samedi. L'équipe nationale masculine de hockey sur gazon a battu l'Irlande, 11e nation mondiale, sur le score de 2-0 avec des buts de Tom Boon et d'Alexander Hendrickx et prend provisoirement la première place du groupe avec trois points.

L'équipe entraînée par Michel van den Heuvel a été versée dans le groupe B composé de l'Argentine, l'Australie, l'Inde, l'Irlande et de la Nouvelle-Zélande.

Avec cette victoire, les champions olympiques en titre entament leur tournoi de la meilleure des manières et s'apprêtent désormais à jouer la Nouvelle-Zélande, 10e nation mondiale, dimanche (17h30).

Les Red Lions sont les champions olympiques en titre après leur médaille d'or obtenue il y a trois ans à Tokyo face à l'Australie avec une victoire aux tirs au but (1-1, 2-3 t.a.b.). L'équipe nationale masculine avait également été sacrée championne du monde en 2018 à Bhubaneswar en Inde en battant les Pays-Bas aux tirs au but (0-0, 3-2 t.a.b.) et championne d'Europe en 2019 après avoir dominé l'Espagne (5-0) à Anvers.

Après un premier quart-temps vierge, les Red Lions ont ouvert le score sur une frappe d'Antoine Kina légèrement déviée par Tom Boon. Ce dernier a parfaitement trompé David Harte, le gardien adverse (25e, 1-0). Le but a été validé rapidement après une intervention de l'arbitrage vidéo.

Alexander Hendrickx a doublé l'avance des champions olympiques en titre dans le quatrième et dernier quart-temps grâce à une conversion sur penalty corner (49e).