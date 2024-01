Les Red Lions se qualifient pour leur 5e JO consécutif en battant 4-0 la Corée du Sud

Face à des Coréens repliés dans leurs 23 mètres, la Belgique (FIH-2) a dû attendre la fin du 2e quart-temps pour ouvrir la marque. Une percée de Nelson Onana a permis à l'attaquant du Braxgata d'adresser un assist pour Tanguy Cosyns qui trompait Kim Jaehyeon d'une reprise en un temps (29e). La physionomie de la rencontre n'a pas changé en 2e mi-temps, avec la possession de balle monopolisée par les joueurs de Michel van den Heuvel qui ont doublé leur avance via Florent Van Aubel sur un centre du capitaine Felix Denayer (40e). Tom Boon (52e), d'un revers dans la lucarne, et Denayer (56e) ont fixé le score en fin de partie.

Les Belges joueront dimanche la finale du tournoi face à l'Espagne (FIH-8), qui plus tôt dans l'après-midi avait décroché le 1er des 3 tickets olympiques attribués à Valence. Les Espagnols ont en effet battu 2-0 l'Irlande (FIH-12). Irlande et Corée du Sud auront encore une 2e chance dimanche d'empocher le 3e et dernier billet olympique, réservé au vainqueur du match pour la 3e place.