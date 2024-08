Les Red Lions terminent la phase de groupes avec un partage 3-3 face à l'Argentine

Les Red Lions (FIH 1) ont partagé dans leur cinquième et dernier match du groupe B du tournoi de hockey sur gazon aux Jeux Olympiques de Paris vendredi. Avec ce point pris face à l'Argentine (3-3), l'équipe masculine belge a terminé invaincue dans cette phase de groupes. En quarts de finale le dimanche 4 août, les Lions affronteront l'Espagne, 8e nation mondiale et 4e du groupe A.

En cas de victoire, la Belgique retrouvera en demi-finale le vainqueur d'un duel entre l'Australie et les Pays-Bas, assurés d'être 2es du groupe A.

Avant la rencontre, Michel van den Heuvel a procédé à deux changements avec les titularisations de Maxime van Oost et de Loic Van Doren en lieu et place de Gauthier Boccard et Vincent Vanasch. Van Oost et Van Doren n'avaient pas encore disputé la moindre minute de jeu dans ce tournoi olympique.