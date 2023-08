Les Red Lions tombent aux portes de la finale face aux Pays-Bas

Les Red Lions sont tombés aux portes de la finale du championnat d'Europe de hockey, vendredi à Mönchengladbach. Ils se sont inclinés face aux Pays-Bas (3-2), après avoir mené en début de rencontre. Ils joueront pour la 3e place contre le perdant de l'autre demi-finale entre l'Allemagne et l'Angleterre.

Felix Denayer a ouvert la marque dès l'entame (2e), permettant à la Belgique de faire la course en tête jusqu'au repos. Les Pays-Bas ont néanmoins retourné la situation au retour des vestiaires, via Jonas De Geus (34e) et Thierry Brinkman (38e).

Nicolas De Kerpel a répondu en remettant les compteurs à égalité quelques minutes plus tard (40e), mais Duco Telgenkamp a scellé le résultat final à trois minutes du terme, envoyant les Oranje en finale tandis que les Lions devront disputer le match pour la 3e place.