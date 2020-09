Les Red Lions, vainqueurs 1-6 de l'Allemagne, toujours N.1 mondiaux malgré le Covid

(Belga) La pandémie de Covid-19 n'a pas eu d'influence sur la suprématie actuelle des Red Lions sur la planète hockey. Malgré l'interruption de plus de six mois de leur activité internationale et le report de leur rêve de sacre olympique, les champions du monde et d'Europe en titre ont repris avec grande distinction la Hockey Pro League en battant l'Allemagne 1-6 (mi-temps: 0-1), mardi soir sur son terrain de Düsseldorf. Avec 17 points en 7 matchs, les hommes de Shane McLeod assurent leur 1ère place dans la compétition rassemblant les 9 meilleures nations mondiales et confortent leur statut de N.1 mondial.

Les Belges n'ont laissé que quelques miettes à leurs adversaires du jour en début de partie, mais les deux frères Van Doren - Arthur et le gardien Loïc remplaçant Vincent Vanasch en revalidation d'une blessure à la cuisse - ont bien résisté à la pression de la 6e nation mondiale. Prenant le match en mains dès le 2e quart-temps, l'équipe sportive belge de l'année a confirmé sa domination via un but en solo de Gauthier Boccard, auteur d'un revers haut qui trompait Victor Aly à la 26e minute (0-1). Dès le retour des vestiaires, la Belgique imprima son rythme à la partie, avec comme résultat un penalty corner (pc), converti par Alexander Hendrickx entre les jambes d'Aly (0-2, 33e). Dans la minute suivante, bien servi par Antoine Kina, au four et au moulin mardi, le jeune William Guislain accentua la marque (0-3, 34e), avant que Nicolas De Kerpel ne reprenne un centre de Kina deux minutes plus tard (0-4, 36e). Lukas Windfeder eut beau sauver l'honneur sur pc en fin de 3e quart (1-4, 44e), Kina, encore lui d'un magnifique solo (1-5, 55e), et Hendrickx, toujours sur pc (1-6, 60e), fixèrent le marquoir avec un écart de cinq buts. Grâce à ce succès, six mois après leur dernier duel de Pro League gagné en Inde, les Red Lions signent ainsi un cinquième succès en sept rencontres, avec aussi un partage (et une victoire aux shoot-outs) et une défaite. Avec 17 points, ils demeurent en tête du classement de la compétition, devant l'Australie (14 pts/8 matchs) et les Pays-Bas (11 pts/6 matchs). L'Allemagne, que les Red Lions affronteront à nouveau mercredi à Düsseldorf (18h00), est 8e avec 5 unités en 3 matchs. (Belga)