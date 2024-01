Les Red Lions valident leur place en demi-finales du TQO après un succès 4-2 sur l'Irlande

Avec Vincent Vanasch dans le but et 24 heures après leur plantureuse victoire 7-0 sur le Japon, les champions olympiques et N.2 mondiaux ont attendu la fin du 1er quart-temps pour ouvrir le score sur un centre dévié du bout du stick par Felix Denayer (13e). Si Alexander Hendrickx a planté son premier goal du tournoi sur le premier pc belge pour doubler l'avance belge (25e), les Irlandais ont repris confiance après un tir de près réussi par Ben Johnson, laissant Vanasch sans réaction (26e). Juste avant le repos, William Ghislain a lui aussi ouvert son compteur sur un beau tir dans le plafond de la cage irlandaise défendue par David Harte (30e). Stockbroekx, en récupération d'une balle mal contrôlée (32e), a lui accentué l'avantage des vice-champions du monde (32e) en seconde période. La réduction du score de Matthew Nelson arrivait trop tard pour inquiéter la Belgique (53e).

Avec 6 points en deux matches, les Red Lions n'auront qu'à terminer le travail face à l'Ukraine (FIH-29), déjà battue à deux reprises, mercredi à 17h00. Ils pourront ensuite se préparer à une demi-finale lors de laquelle ils devraient être opposés sans doute à l'Autriche ou la Corée, qui se disputeront le deuxième ticket de demi-finaliste dans le groupe B, derrière l'Espagne qui ne devrait pas laisser échapper la tête de l'autre poule. Seuls les trois équipes médaillées décrocheront leur qualification pour les JO 2024