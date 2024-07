Les Red Lions valident leur ticket pour les quarts après leur victoire face à l'Australie

Les Red Lions ont validé leur ticket pour les quarts de finale du tournoi masculin de hockey des Jeux de Paris, mardi. Les champions olympiques en titre, N.4 mondiaux, ont battu l'Australie, 3e nation mondiale, sur le score de 6-2. Dans le groupe B, les Lions signent un neuf sur neuf et disputeront leur quatrième et avant-dernier match face à l'Inde jeudi (10h00).

La Belgique n'a mis que sept minutes à trouver le chemin des filets. Alexander Hendrickx, déjà buteur face à l'Irlande et à la Nouvelle-Zélande, a donné l'avantage à son équipe (7e, 1-0). Juste avant la fin du premier quart-temps, Tom Boon a doublé la mise sur penalty corner (15e, 2-0).

L'équipe entraînée par Michel van den Heuvel a été versée dans le groupe B composé de l'Argentine, l'Australie, l'Inde, l'Irlande et de la Nouvelle-Zélande. Les quatre premiers de chaque poule accèdent aux quarts de finale.

Alors que Lachlan Sharp avait réduit l'écart pour l'Australie (29e, 2-1), Boon a très rapidement redonné un avantage de deux buts aux Lions (30e, 3-1). Ces derniers ont mis en place une démonstration dans le troisième quart-temps avec des buts de Florent van Aubel (35e, 4-1) et d'Antoine Kina (38e, 5-1).

Malgré un but de Blake Govers (44e, 5-2), Tom Boon a parachevé cette belle victoire belge avec un sixième but sur penalty corner dans les derniers instants du match (57e, 6-2).

Cette rencontre sonnait comme un 'remake' de la finale des Jeux de Tokyo à l'issue de laquelle les Red Lions ont décroché l'Or aux tirs au but (1-1, 2-3 t.a.b.). L'équipe nationale masculine avait également été sacrée championne du monde en 2018 à Bhubaneswar en Inde en battant les Pays-Bas aux tirs au but (0-0, 3-2 t.a.b.) et championne d'Europe en 2019 après avoir dominé l'Espagne (5-0) à Anvers.