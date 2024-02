Les Red Panthers aussi s'inclinent devant l'Argentine à Santiago del Estero

Les Red Panthers se sont inclinées 0-5 devant l'Argentine (FIH-2) à l'occasion de leur entrée dans la 5e édition de l'Hockey Pro League, mercredi soir à Santiago del Estero, dans le nord de l'Argentine. La Belgique (FIH-4) jouera encore jeudi contre l'Allemagne (FIH-5) et à nouveau contre ces deux nations samedi et dimanche.

Comme les Red Lions, battus 4-1 par le pays hôte trois heures plus tôt, la Belgique présentait une équipe composée d'une majorité de jeunes joueuses, dont 12 inauguraient leur 1re sélection avec les A. Pour ce 1er mini-tournoi de la nouvelle campagne de Pro League, les staffs techniques des deux équipes nationales ayant qualifié la Belgique pour les JO de Paris, il y a trois semaines à Valence, ont en effet décidé de laisser les titulaires au repos en vue des prochaines échéances.

Face aux jeunes Panthers, les 'Las Leonas', vice-championnes du monde et olympiques en titre, ont concrétisé leur domination sur l'ensemble de la partie via Victoria Manuele (3e), Celina di Santo (25e), Agustina Albertarrio (40e), Agustina Gorzelany (45e, pc) et Eugenia Trinchinetti (47e, pc).