Les Red Panthers battent l'Allemagne et affronteront l'Espagne en quarts de finale

Les Red Panthers se sont imposées 2-0 contre l'Allemagne pour leur dernier match du groupe A du tournoi olympique de hockey féminin samedi à Paris. La Belgique termine 2e de son groupe et affrontera l'l'Espagne en quarts de finale lundi à 20h00

Pour ce dernier match de poules, le sélectionneur Raoul Ehren a enregistré les retours de Stephanie Vanden Borre et Emily White, remplacées par Lucie Breyne et Abigail Raye contre les Pays-Bas vendredi. Elodie Picard était elle forfait et suppléée dans les buts par Aisling D'Hooghe.

Michelle Struijk a permis aux Panthers de prendre un départ idéal dans la partie en marquant sur un rebond après un penalty corner (13e, 1-0). Ambre Ballenghien a ensuite permis à la Belgique de doubler le score en début de deuxième quart-temps (17e, 2-0). Les joueuses belges ont ensuite géré leur avance pour décrocher un quatrième succès sur leurs cinq matches de poule.