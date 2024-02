Les Red Panthers battues à nouveau par l'Allemagne dans leur 4e match en Argentine

"Nous nous sommes battues jusqu'au bout avec cette équipe composée d'une majorité de très jeunes joueuses. Marquer notre 1er but en fin de rencontre nous permet de rentrer à la maison avec le sourire", confirmait Tiphaine Duquesne, la capitaine du groupe affaibli depuis samedi par la main fracturée de Noa Schreurs et le nez cassé d'Astrid Bonami.

Dominée 3-0 par l'Allemagne jeudi et avec encore deux autres défaites, contre l'Argentine (5-0 et 2-0), la Belgique reste bloquée avec aucun point à la 9e et dernière place du classement où les Pays-Bas, entre-temps invaincus en 12 matchs (36 pts), ne laissent aucune miette à leurs concurrents. Avec la Chine, 2e à 21 unités des Néerlandaises, et outre l'Allemagne, ce sont 3 des 5 nations que les Red Panthers affronteront en phase de poules aux prochains JO de Paris. Le prochain match de Pro League des Belges aura lieu le 22 mai à Anvers contre les États-Unis.