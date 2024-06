Les Red Panthers clôturent par un nul 1-1 avec la Grande-Bretagne, sans bonus, et sont 4es

Avec son équipe-type pour les JO, la Belgique s'est fait surprendre par un tir de bord de cercle de Sophie Hamilon en fin de 1er quart-temps (14e). Plus en difficultés face au press britannique dans le 2e quart, les joueuses de Raoul Ehren ont forcé 2 pc avant le repos, mais sont rentrées aux vestiaires menées d'un but. Sur le 3e pc belge, Charlotte Englebert a profité du rebond pour égaliser (33e). Malgré plusieurs autres pc obtenus en seconde mi-temps, les vice-championnes d'Europe n'ont pu marquer le but victorieux. Aux shoot-outs, Ehren a envoyé des joueuses peu friandes de cet exercice, s'inclinant au final 4-2.

Grâce à ce partage, la Belgique a dépassé la Chine à la 4e place, avec 26 points en 16 rencontres et un bilan de 7 victoires, 3 partages (avec 2 points de bonus) et 6 défaites (dont 4 matchs délibérément sacrifiés lors de la tournée argentine disputée avec une équipe expérimentale).