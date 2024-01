Les Red Panthers en demies après le succès 13-0 sur l'Ukraine et à une victoire de Paris

Les Red Panthers se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris (TQO), mardi à Valence en Espagne. Les Belges ont battu 13-0 l'Ukraine (FIH 28) et attendent le résultat du dernier match du groupe A à suivre entre l'Irlande et la Corée du Sud pour confirmer leur première place et ainsi affronter la Grande-Bretagne, 2e du groupe B, jeudi pour l'un des trois tickets olympiques.

Les joueuses de Raoul Ehren ont rapidement mené au score via Ambre Ballenghien (4e) avant de devoir patienter jusqu'à leur 7e pc pour doubler l'avance grâce à un rebond d'Alix Gerniers (23e). Stephanie Vanden Borre a ensuite transformé le 9e pc d'un sleep direct (26e), avant deux autres buts avant la mi-temps, inscrits par Ballenghien (30e et 30e sur pc).

La série s'est poursuivie après le repos avec des concrétisations de Michelle Struijk (31e), Emma Puvrez (33e, pc) et Vanden Borre (45e). En fin de match, Ballenghien a ajouté deux buts à son actif (46e et 47e), confirmant son statut de meilleure buteuse du tournoi (9 buts). Charlotte Englebert (48e), Delphine Marien (56e) et Vanessa Blockmans, sur stroke (60e) ont conclu la plus large victoire internationale de l'équipe féminine belge.