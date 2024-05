Les Red Panthers partagent 1-1 avec la Chine, remportant le point bonus aux shoot-outs

Sans Charlotte Englebert, Emma Puvrez et Abi Raye, laissées au repos, ainsi que les toujours blessées Michelle Struijk et Hélène Brasseur, les Belges ont dominé le 1er quart-temps sans marquer. Elles ont dû attendre la 20e minute et un rebond de Louise Versavel pour ouvrir le score, l'attaquante de Tilburg fêtant dignement sa 250e sélection chez les Panthers.

La physionomie a changé en deuxième mi-temps avec une Belgique plus laborieuse, sans aucune action offensive et largement sous l'emprise des championnes d'Asie. Logiquement, Zhang Xiaoxue a égalisé dans le 4e et dernier quart-temps (50e) pour les Chinoises qui seront les premières adversaires des vice-championnes d'Europe le 28 juillet pour leur entame de tournoi olympique dans le groupe A, à Paris.