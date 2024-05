Les Red Panthers partagent 2-2 avec l'Australie et empochent le bonus aux shoot-outs

Cette deuxième "fenêtre" de quatre matchs de Pro League à Anvers signifiait le retour dans le groupe de Charlotte Englebert, qui vient de fêter avec son club de Den Bosch son 1er titre de championne des Pays-Bas. L'Australie a rapidement pris l'avantage via Jane Claxton (8e). Après un arrêt du corps d'une défenseuse 'aussie' sur le 2e pc belge, Stephanie Vanden Borre a égalisé à 1-1 sur penalty stroke.

Les Australiennes ont cru inscrire le but de la victoire à 2 minutes du terme, via Brooke Peris (58e), mais les joueuses de Raoul Ehren ont suffisamment vite réagi. À la suite de leur 5e et dernier pc, Alix Gerniers a inscrit le but de l'égalisation dans les dernières secondes (60e). Charlotte Englebert, avec 2 essais transformés, et Vanessa Blockmans ont ensuite permis aux Panthers de remporter la séance de shoot-outs (3-2) pour le point de bonus.