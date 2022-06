Les Red Panthers perdent 2-1 le premier de leurs deux duels contre l'Angleterre à Londres

(Belga) Les Red Panthers se sont inclinées 2-1 devant l'Angleterre (FIH-4), dans leur 13e match de Hockey Pro League, samedi après-midi à la Lee Valley Hockey Center de Londres. La revanche aura lieu dimanche, à la même heure et au même endroit.

L'équipe féminine belge de hockey, remontée à la 6e place mondiale après son double succès de la semaine dernière sur l'Inde, le plus haut classement jamais obtenu de la Belgique, a dominé la première mi-temps, inscrivant le but d'ouverture par Michelle Struijk (6e). Après le repos, elle a ensuite subi la loi des championnes olympiques de Rio, qui ont égalisé par Tessa Howard (42e) et ont pris l'avantage sur pc par Grace Balsdon (51e). À la suite de cette défaite (leur 6e en 13 matchs), les Belges restent bloquées à la 5e place avec 19 points et voient leurs adversaires du jour revenir sur elles (6e), à 1 point en autant de rencontres. Devant les Panthers, l'Espagne (21 pts) et l'Inde (24), qui a partagé samedi 3-3 avec l'Argentine (avec 1 pt de bonus), restent à leur portée. L'Argentine, vainqueur de cette 3e édition, mène avec 39 unités, devant les Pays-Bas (32).