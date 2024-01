Les Red Panthers quasi en demi-finales du TQO après leur succès 10-1 sur la Corée du Sud

Classées 4e mondiales, les joueuses de Raoul Ehren ont bien entamé les débats menant 1-0 après 6 minutes grâce à une déviation d'Ambre Ballenghien. À la dernière seconde du premier quart-temps, Ballenghien a profité d'un rebond pour doubler l'avance de la Belgique (15e). Libérées après leur nul 0-0 avec l'Irlande en ouverture du tournoi, les Panthers ont encore ajouté deux buts avant la mi-temps, par Louise Versavel, sur déviation (16e) et Stephanie Vanden Borre, sur sleep direct lors du 1er pc belge (17e).

En seconde période, Delphine Marien (24e) et Ballenghien (38e, pc), ont ajouté deux buts dans le troisième quart. Les Coréennes ont sauvé l'honneur via Kim Jeongihn (52e), avant que Lien Hillewaert (54e, pc), Versavel (56e, pc), Marien (57e, pc) et Ballenghien pour un quadruplé (60e) ne fixent le score à 10-1 en toute fin de match.