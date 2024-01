Les Red Panthers restent positives malgré la déception après leur nul face à l'Irlande

Charlotte Englebert a avoué que le groupe était "un peu déçu" sur les antennes de RTL. "On doit juste mettre les occasions au fond, aussi sur pc où on doit être plus efficace. On peut faire mal sur ce type de phase et on doit pouvoir l'utiliser. Il nous reste deux matches à jouer, je ne m'inquiète pas outre-mesure. Cela va se jouer sur les deux prochains matches à venir."

Alix Gerniers a, quant à elle, estimé que le résultat ne reflétait pas du tout la rencontre. "Je pense qu'elles ont une seule entrée de cercle et je me demande même laquelle", a-t-elle déclaré. "On avait souligné avant le tournoi qu'il fallait que l'on fasse preuve d'un peu plus de réalisme et en tout cas de plus de sérénité dans les dans les actions offensives. C'est ce qui a de nouveau fait un peu défaut aujourd'hui, mais c'est un tournoi et on ne peut que grandir."