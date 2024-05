Les Red Panthers s'imposent une seconde fois aux dépens de l'Inde à Anvers

Le staff belge a poursuivi la tournante de son large noyau de joueuses, avec notamment Alix Gerniers, Michelle Struijk et Stephanie Vanden Borre laissées au repos en plus de Charlotte Englebert, engagée en finale des playoffs néerlandais.

La Belgique a mené 2-0 à la mi-temps en concrétisant 100% de ses penalty-corners. Ambre Ballenghien a ouvert le score d'un sleep direct (15e), avant une suite de pc conclu d'un tir puissant par Vanessa Blockmans (20e). Sangita Kumari a trouvé la faille dans la défense belge en début de 3e quart-temps, réduisant l'écart à 2-1 (34e).

La Belgique avait entamé cette 4e édition de la Pro League par 4 défaites début février, avec une équipe expérimentale composée essentiellement de jeunes espoirs, face à l'Argentine et l'Allemagne.

Raoul Ehren a choisi de disputer cette première partie de Pro League à Anvers avec un groupe de 24 joueuses, en vue de sa future sélection pour les Jeux Olympiques. Les Belges joueront encore leur match retour contre les Américaines dimanche (14h00). Suivra ensuite une 2e "fenêtre" de rencontres, toujours à Anvers, contre l'Australie (29 mai et 2 juin) et la Chine (30 mai et 1er juin). Les Panthers clôtureront la compétition fin juin avec un déplacement à Utrecht, aux Pays-Bas, avec des doubles confrontations face au pays hôte et à la Grande-Bretagne.