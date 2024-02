Les Red Panthers tiennent une mi-temps contre l'Argentine avant de s'incliner 2-0

Les jeunes Belges ont surtout rivalisé avec les sud-américaines lors des 2e et 3e quart-temps, se créant quelques belles occasions, mais n'ont toujours pas réussi à inscrire leur premier but dans ce mini-tournoi. Les 'las Leonas' ont ouvert le score sur penalty stroke, transformé par Agustina Gorzelany (36e), et Sofia Toccalino a doublé l'avantage sur suite de pc en fin de partie. A noter que le staff belge, composé de Tim White et de Darran Bisley, a dû composer en 2e mi-temps sans Astrid Bonami (nez) et Noa Schreurs (main), toutes deux blessées durant le 2e quart-temps.

La Belgique (FIH-4) clôturera sa tournée sud-américaine dimanche en rencontrant à nouveau l'Allemagne (FIH-5), contre laquelle elle s'était inclinée 2-0 jeudi.