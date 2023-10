Les relayeurs belges remportent la finale B à Montréal et terminent 5e

La Belgique a remporté la finale B du relais masculin à l'occasion de la deuxième manche de la Coupe du monde de shorttrack, dimanche à Montréal au Canada. Le quatuor formé par Stijn Desmet, Adriaan Dewagtere, Ward Pétré et Rino Vanhooren a donc terminé à la 5e place du classement final.

La finale B s'est jouée à trois, après la disqualification des Pays-Bas en demi-finale. Les relayeurs belges ont bénéficié d'un accrochage entre Japonais et Italiens pendant la course de 5 kilomètres. Desmet a conclu la course brillamment en passant à l'intérieur du patineur japonais, mais le Japon a finalement été disqualifié pour la bousculade qu'il a causée.

L'équipe dirigée par Ingmar van Riel avait terminé 7e de la première épreuve, il y a une semaine, déjà à Montréal.