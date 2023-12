Les Sixers toujours portés par Embiid, les Nuggets dominent les Nets

Joel Embiid s'est en effet remis d'une blessure à la cheville pour marquer 31 points et prendre 10 rebonds à domicile contre les Raptors, soit son 13e match consécutif avec au moins 30 points et 10 rebonds. Il peut viser la série de 16 matchs consécutifs avec au moins 30 points et 10 rebonds établie par la légende Kareem Abdul-Jabbar en 1971-1972. Le MVP en titre de la NBA a pu compter sur l'apport énorme de ses équipiers Tyrese Maxey et Tobias Harris qui ont chacun marqué 33 points. Solide 3e de la Conférence Est, Philadelphie n'est plus qu'à une victoire de Boston et Milwaukee.

A Brooklyn, le champion en titre Denver a pu compter sur Jamal Murray, qui a marqué 32 points, et sur Nikola Jokic, qui a ajouté 31 points et 11 rebonds. Les Nuggets ont tenu tête aux Nets en fin de rencontre, notamment grâce à Aaron Gordon (18 pts) et à Michael Porter Jr. (15 pts). Les joueurs de Michael Malone consolident leur troisième place de la Conférence Ouest.