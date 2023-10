Les Tchèques Perusic et Schweiner et les Américaines Cheng et Hughes en or

Les Tchèques Ondrej Perusic et David Schweiner ont été titrés lors de la 14e édition des championnats du monde de beach-volley qui se sont achevés dimanche à Tlaxcala en Mexique.

Ondrej Perusic et David Schweiner ont battu en finale les Suédois David Ahman et Jonatan Hellvig 21-15, 17-21, 15-13 pour offrir à la République tchèque son premier titre mondial en beachvolley. La médaille de bronze est revenue aux Polonais Michal Bryl et Bartosz Losiak.

Chez les dames, les Américaines Kelly Cheng et Sara Hughes ont détrôné les tenantes du titre, s'imposant 2 à 0 en finale face aux Brésiliennes Eduarda 'Duda' Lisboa et Ana Patricia Ramos: 21-16 et 24-22.