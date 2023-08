Les Tornados ne prennent jamais les séries "comme des tours de manège"

"Si on additionne nos chronos, on n'est pas les favoris". Jonathan Borlée était très clair à deux jours du relais 4x400 masculin des Mondiaux de Budapest. Le recordman de Belgique du 400m tenait par là à souligner que les performances des Tornados n'ont rien de faciles, ni d'acquises d'avance. "Avec les Etats-Unis, on est la seule équipe à avoir couru toutes les finales mondiales. On fait un travail extraordinaire."

Malgré un bilan de 31 finales dans les grands championnats depuis les JO de Pékin en 2008, et 17 médailles (7 or, 3 argent, 7 bronze), "Jo" Borlée insiste: "nous ne sommes pas les Etats-Unis, c'est tout le monde à fond chez nous. On ne prend pas les séries comme des tours de manège. Cela reste toujours compliqué."

"On travaille en équipe, on se défonce, on fait attention aux détails. Contrairement à certains autres pays, nous avons peut-être moins de densité de coureurs et donc moins de conflits" ajoute celui qui a repris le rôle de "capitaine" des Tornados aux Mondiaux de Budapest, un peu contre son gré, après le forfait de son jumeau Kevin qui est toutefois resté en Hongrie.