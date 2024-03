Les Tornados sans Alexander Doom ni Kevin Borlée en séries mais avec Tibo De Smet

Les Belgian Tornados aligneront dimanche en séries du relais 4x400m des Mondiaux d'athlétisme en salle de Glasgow dans l'ordre: Jonathan Sacoor, Christian Iguacel, Tibo De Smet, le demi-finaliste du 800m samedi, et Dylan Borlée.

Alexander Doom, devenu champion du monde du 400m samedi soir, a été ménagé. Kevin Borlée, le capitaine des Tornados, n'est pas totalement remis d'une blessure au pied.

Les Tornados courront la première série à 12h10 face aux Etats-Unis, au Kenya et à la Slovaquie. Les deux premiers et les deux meilleurs temps des deux séries (8 équipes) entrent en finale à 21h15. La seconde série réunit la Pologne, le Portugal, la République tchèque et les Pays-Bas.