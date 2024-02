Les Wolves dominent les Clippers dans un duel au sommet, Philly efface la série des Cavs

Les Timberwolves ont remporté le duel au sommet de la Conférence Ouest contre les Clippers (100-121), lundi en NBA, la ligue nord-américaine de basket. À l'Est, ce sont les 76ers qui sont sortis vainqueurs de leur choc face aux Cavaliers (121-123), mettant fin à une série de 9 victoires consécutives.

Avec 17 points, 10 rebonds et 4 contres, Rudy Gobert a parfaitement assisté Anthony Edwards (23 points, 8 assists, 7 rebonds) et Karl-Anthony Towns (24 points). Chez les Clippers, personne n'a dépassé les 18 points et l'adresse a fait la différence (40,5% au tir contre 54,1%).

"C'est une victoire qui compte double", s'est ainsi réjoui Gobert alors que Minnesota conforte sa place de leader de l'Ouest avec 37 victoires pour 16 défaites. Les Clippers (35v-17d) passent 3e, derrière le Thunder (36v-17d).