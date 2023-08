Les Yellow Tigers alignent un deux sur deux face à la Slovénie

Les Belges ont dominé la Slovénie, 23e nation mondiale, perdant cependant leur premier set de leur tournoi - 25-18, 25-20, 21-25 et 34-32 - pour totaliser un maximum de points (6) en tête de leur groupe.

Pour son Euro à domicile, la Belgique n'avait pas manqué son entrée en matière jeudi avec une victoire 3-0 contre la Hongrie, 36e nation mondiale et adversaire le plus abordable dans ce groupe A, battue 3 sets à 0 par l'Ukraine plus tôt dans la soirée.

Les Yellow Tigers affrontent l'Ukraine lundi (20h00), la Pologne mardi (20h00) et la Serbie jeudi (20h00).

Les quatre premières du groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. La Belgique croisera avec le groupe C composé de la Turquie, N.1 mondiale et grande favorite pour le titre, l'Allemagne, entraînée par Vital Heynen, la Suède, la Grèce, la Tchéquie et l'Azerbaïdjan.