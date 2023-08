Les Yellow Tigers alignent un deux sur deux face à la Slovénie

Les Belges ont dominé la Slovénie, 23e nation mondiale, perdant cependant leur premier set de leur tournoi - 25-18, 25-20, 21-25 et 34-32 - pour totaliser un maximum de points (6) en tête de leur groupe.

Britt Herbots a totalisé 27 points à son actif pour 16 à Silke Van Avermaet et 9 à Marlies Janssens chez les Yellow Tigers. Celine Van Gestel a rajouté 8 unités pour 4 à Charlotte Krenicky, 3 à Nathalie Lemmens et 1 à Jutta Van de Vyver. Côté slovène, Lorena Lorber Fijok a terminé meilleure réalisatrice avec 24 points au compteur.

Pour son Euro à domicile, la Belgique n'avait pas manqué son entrée en matière jeudi avec une victoire 3-0 contre la Hongrie, 36e nation mondiale et adversaire le plus abordable dans ce groupe A, battue 3 sets à 0 par l'Ukraine plus tôt dans la soirée.

Les Yellow Tigers affrontent l'Ukraine lundi (20h00), la Pologne mardi (20h00) et la Serbie jeudi (20h00).