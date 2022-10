Les Yellow Tigers bouclent le 1er tour par un succès sur le Cameroun

(Belga) La Belgique (FIVB 12), déjà qualifiée pour le 2e tour, a battu le Cameroun (FIVB 31) 3 sets à 0 (25-8, 25-19, 25-14) dans son 5e et dernier match du 1er tour de la Coupe du monde féminine de volley, dimanche après-midi à Arnhem, aux Pays-Bas (groupe A).

Marlies Janssens a marqué 14 points, Britt Herbots 13 et Nathalie Lemmens 12. Côté camerounais, Adiana Estelle a inscrit 13 points. Les Yellow Tigers bouclent le 1er tour avec un bilan de quatre victoires pour une défaite et pointent provisoirement à la 2e place du groupe A. Le classement final de la poule sera connu après le dernier match du groupe entre l'Italie (FIVB 3) et les Pays-Bas (FIVB 10), programmé dimanche (16h00). Les quatre équipes du groupe A qualifiées pour la 2e phase de poules sont par contre connues. Il s'agit de l'Italie, des Pays-Bas, de la Belgique et de Porto-Rico (FIVB 17). Le Kénya (FIVB 30) et le Cameroun (FIVB 31) sont éliminés. Lors de la 2e phase de poules, du 4 au 9 octobre, les équipes se retrouvent dans un nouveau groupe de huit à Rotterdam et Lodz. La Belgique croiserait avec le groupe D (Brésil, Chine, Japon, Colombie, Argentine et République tchèque). Les quatre premiers de cette nouvelle poule vont en phase finale à élimination directe à Apeldoorn et Gliwice. Les quarts de finale se joueront le 11 octobre, les demi-finales les 12 et 13 octobre et les finales le 15 octobre. (Belga)