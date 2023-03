Les Yellow Tigers connaissent leurs adversaires sur la route de Paris

Les Yellow Tigers affronteront le Japon, le Brésil, la Turquie, la Bulgarie, Porto Rico, l'Argentine et le Pérou dans le groupe B prévu du 16 au 24 septembre au Japon, quelques jours après l'Euro qui sera organisé en Belgique.

Lors de cette première phase de qualifications, six tickets seront en jeu et reviendront aux deux premiers des trois groupes. Les cinq autres tickets seront donnés aux cinq pays les mieux classés au ranking mondial et qui n'ont pas réussi à se qualifier via les tournois. Une nation qui vient d'un continent qui n'aura pas encore de représentant aura cependant la priorité.