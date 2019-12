Les Yellow Tigers débuteront en mai aux Pays-Bas

(Belga) Les Yellow Tigers entameront leur édition 2020 de la Ligue des Nations de volley féminin à Apeldoorn, près d'Amsterdam, aux Pays-Bas, au mois de mai. La Belgique sera opposée aux Pays-Bas le 19 mai puis devra affronter la Russie le 20 mai et l'Allemagne enfin le 21 mai pour le premier des cinq rendez-vous de cette compétition mondiale.

Seize pays disputent en effet cette Ligue des Nations, avec 15 matches au programme pour chacun répartis lors de cinq périodes de trois jours. Le Final Six (les cinq premiers et le pays organisateur) jouera pour une place sur le podium, du 1er au 5 juillet en Chine. Le Brésil, la Chine, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, les Pays-Bas, la Russie, la Serbie, la Thaïlande, la Turquie et les Etats-Unis sont accompagnées des équipes dites "challenger" (parmi lesquelles sera désignée un seul descendant), à savoir la Belgique, la République Dominicaine, la Pologne ainsi que le Canada (promu à la place de la Bulgarie, reléguée). Début janvier, les Yellow Tigers (CEV 9) joueront un ultime tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques l'an prochain. Ce sera dès le 8 janvier à Apeldoorn face à l'Allemagne (CEV 6) avec aussi dans le groupe la Croatie (CEV 10) et la Turquie (CEV 4). Les Yellow Tigers affronteront les Croates le jeudi 9 janvier. Le duel contre les Turques est prévu le lendemain. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales (disputées le 11 janvier). Les Pays-Bas (CEV 3), l'Azerbaïdjan (CEV 11), la Bulgarie (CEV 7) et la Pologne (CEV 8) figurent dans l'autre groupe. Seul le vainqueur de ce tournoi de qualification olympique décroche son ticket pour Tokyo. (Belga)