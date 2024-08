Les Yellow Tigers décrochent un premier succès en battant le Danemark

Pauline Martin et Anna Koulberg ont mis respectivement 17 et 15 points pour les filles de Kris Vansnick.

Les Yellow Tigers avaient été battues 3-0 par la Hongrie (CEV 25) en ouverture, samedi passé. Les Belges grimpent à la deuxième place du groupe avec 3 points, derrière la Hongrie (5). Le Danemark est troisième avec 1 point.

Les trois équipes se retrouveront pour une nouvelle série de rencontres en août 2025.

L'Euro 2026 se déroulera dans quatre pays (Turquie, Tchéquie, Suède et Azerbaïdjan). Il réunira 24 équipes. En plus des quatre nations hôtes, et des huit équipes qualifiées à l'issue de l'Euro 2023 (Serbie, Pays-Bas, Italie, Pologne, France, Bulgarie, Ukraine et Slovaquie), douze équipes sorties des qualifications seront présentes: les sept premières de groupe et les cinq meilleures deuxièmes.