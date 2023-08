Les Yellow Tigers en quête d'un bon départ à domicile contre la Hongrie

La Hongrie (FIVB 36) devrait a priori être un adversaire abordable pour la Belgique, classée 13e nation mondiale. Sur papier, il s'agit en effet du concurrent le plus faible du groupe A dans lequel se retrouvent notamment la Serbie, double championne du monde en titre et classée 5e mondiale, et la Pologne (FIVB 7), qui avait terminé 5e du dernier Euro. La Slovénie (FIVB 23) et l'Ukraine (FIVB 21) complètent l'affiche de la poule.

Il sera donc impératif de prendre un bon départ pour les troupes de Kris Vansnick, qui ont terminé leur préparation par une victoire et une défaite contre la Slovaquie (FIVB 28), à Beveren et à Gand. Elles avaient auparavant joué en Bulgarie (FIVB 16) et en Tchéquie (FIVB 19) contre les équipes locales.